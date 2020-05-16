إمرأة وأربعة عشر وزيراً: كيف همّشت القوى السياسية النساء في الحكومة العراقية الجديدة 

2020/05/16 | 00:19 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح السيد “مصطفى الكاظمي” بتشكيل حكومته أخيراً، بعد أزمة سياسية عاشها العراق لأكثر من ستة أشهر، رافقها “الغياب الطوعي”، الذي أعلنه رئيس #الحكومة_العراقية السابق “عادل عبد المهدي”.مرّت حكومة “الكاظمي”، بعد مخاض عسير مع الكتل…

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