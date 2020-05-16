الحشد يعلن مقتل وإصابة 10 من مقاتليه بهجوم ارهابي لداعش في ديالى

2020/05/16 | 00:25 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/اعلنت هيأة هيئة الحشد الشعبي، مقتل أربعة من عناصرها اثناء تصديهم لهجوم شنه تنظيم داعش شمال محافظة ديالى مساء الجمعة.وذكر بيان لاعلام الحشد ان "الشهداء أرتقوا اثناء مشاركتهم في احباط هجوم شنه فلول داعش الإرهابي في قرية الميتة بناحية العظيم، بالإضافة الى إصابة 6 مقاتلين آخرين في اللواء 23 بالحشد الشعبي".وكانت قوة من اللواء 23 بالحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من احباط هجوم لفلول داعش الإرهابي قرية الميتة بناحية العظيم.

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