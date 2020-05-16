داعش يخوض معركة نفوذ ضد القاعدة في الساحل الإفريقي

2020/05/16 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باماكو‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬عقب‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬التعاون،‭ ‬تتصاعد‭ ‬العداوة‭ ‬بين‭ ‬تنظيمي‭ ‬القاعدة‭ ‬والدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الساحل‭ ‬الإفريقي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬خبراء‭.‬ سبق‭ ‬أن‭ ‬تواجه‭ ‬التنظيمان‭ ‬الجهاديان‭ ‬في‭ ‬مسارح‭ ‬نزاع‭ ‬أخرى،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنهما‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬عملا‭ ‬جنبا‭ ‬إلى‭ ‬جنب‭ ‬في‭ ‬الساحل‭ ‬عبر‭ ‬تنسيق‭ ‬الهجمات‭ ‬وحتى‭ ‬تبادل‭ ‬المقاتلين‭.‬وتعيش‭ ‬المنطقة‭ ‬نصف‭ ‬الصحراوية‭ […]

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