ولادة عسيرة ومهمات خطيرة

2020/05/16 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالهادي كاظم الحميري تحلّق‭ ‬العراقيون‭ ‬ليلة‭ ‬6‭ / ‬7‭ ‬آيار‭ ‬أي‭ ‬قبل‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوعين‭ ‬حول‭ ‬شاشات‭ ‬التلفاز‭ ‬بإنتظار‭ ‬خروج‭ ‬خبر‭ ‬ولادة‭ ‬الحكومة‭ ‬الكاظمية‭ ‬من‭ ‬ردهة‭ ‬مساومات‭ ‬قادة‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الى‭ ‬قاعة‭ ‬البرلمان‭ ‬الرئيسية‭.‬حدثت‭ ‬الصرخة‭ ‬الأولى‭ ‬واستطاع‭ ‬الكاظمي‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬حكومته‭ ‬من‭ ‬رحم‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬الى‭ ‬العراقيين‭ ‬الكاظمين‭ ‬الغيظ‭.‬ حسب‭ ‬توصيفات‭ ‬كاظم‭ ‬الغيظ‭ ‬في‭ […]

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