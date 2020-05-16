كمامات وطن.. الممثلون لم يمثلوا والجمهور لم يتفرج

2020/05/16 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د عبدالحميد الصائح التقنية‭ ‬التي‭ ‬اتبعها‭ ‬مؤلف‭ ‬حلقة‭ ‬الطابق‭ ‬15‭ ‬من‭ ‬كمامات‭ ‬وطن‭ ‬الكاتب‭ ‬مصطفى‭ ‬الركابي‭ ‬،‭ ‬ليست‭ ‬جديدة‭ ‬وهي‭ ‬شائعة‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬فتحت‭ ‬شهية‭ ‬المتصيدين‭ ‬وحراس‭ ‬الفشل‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬بعض‭ ‬الاكاديميين‭ ‬الذين‭ ‬لهم‭ ‬مقاييس‭ ‬مجردة‭ ‬عن‭ ‬الدلالات‭ ‬الجماهيرية‭ ‬يفتشون‭ ‬عن‭ ‬نسخ‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬ليحطوا‭ ‬من‭ ‬قدر‭ ‬المهارة‭ ‬الشابة‭ ‬للركابي‭ ‬في‭ ‬كتابة‭ ‬عمل‭ ‬مختلف‭ ‬عن‭ […]

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