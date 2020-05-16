المشعوذون يستغلّون “كورونا” شرق سوريا، ورجال دين يرفضون إجراءات الوقاية

2020/05/16 | 00:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع الانتشار والتمدد السريع لجائحة #كورونا، وتطبيق إجراءات الاحتراز لمواجهة الفيروس محلياً، استغل بعض المشعوذين والدجالين في أرياف المحافظات الشرقية السورية حالة القلق والهلع المتفشية وسط المجتمع، لإقناع البعض بأن لديهم العلاج الناجع، الذي يقي…

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