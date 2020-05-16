سوريا … احتراق مساحات زراعية بريف تل تمر والأهالي يتهمون فصائل المعارضة

2020/05/16 | 00:29 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم سكان عدة قرى في ريف #تل_تمر، الفصائل المعارضة الموالية ل #تركيا، بإشعال النيران في حقول المزارعين في المنطقة.وقالت مصادر محلية، إن «الحرائق اشتعلت ظهر اليوم الجمعة، في حقول المزارعين بقرى الريحانية والفيصلية والمحمودية…

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