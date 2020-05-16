الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ”داعش” جنوب غربي كركوك

2020/05/16 | 00:35 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبطت قوات اللواء 16 في الحشد الشعبي، الجمعة، محاولة تسلل لفلول تنظيم “داعش” الإرهابي ضمن قاطع مسؤوليتها جنوب غربي محافظة كركوك.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ، إنه بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود مفرزة للعدو الداعشي تحاول التقرب من قاطع مسؤوليتنا جنوب غربي كركوك شرعت وعلى الفور قوة من أبطال الفوج

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