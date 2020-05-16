سقوط ضحايا من الشرطة بهجومين لداعش في كركوك وصلاح الدين

2020/05/16 | 00:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر امنية يوم السبت بمقتل واصابة ثلاثة عناصر من الشرطة بهجومين شنه تنظيم داعش في محافظتي في كركوك وصلاح الدين.

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