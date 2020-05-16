سقوط 6 من أفراد الأمن حصيلة هجومين في ديالى

2020/05/16 | 00:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في ديالى يوم الجمعة بسقوط 6 من أفراد الحشدين الشعبي والعشائري في هجومين شنهما تنظيم داعش في قضاء المقدادية وناحية العظيم.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز ان "حصيلة الهجوم الارهابي على نقطة مرابطة للحشد الشعبي في قرية البومرعي شمالي ناحية العظيم ارتفعت إلى مصرع 4 وإصابة 4 آخرين بجروح، بعضهم حالته حرجة ولازالوا يتلقون العلاجات في مستشفى الخالص"، مشيرا الى "اطلاق نداءات استغاثة للتبرع بالدم لانقاذ الجرحى".

وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى سقوط ضحيتين من الحشد الحشد العشائري بهجوم استهدف نقطة امنية للحشد في قرية شاقرار في اطراف قضاء المقدادية 40 كم شمال شرق بعقوبة.

وتشهد ديالى منذ نيسان الماضي وحتى الان تصاعدا بالهجمات التي يشنها داعش لأول مرة منذ اكثر من 4 اعوام، ما تسبب بسقوط عشرات الضحايا في صفوف المدنيين والاجهزة الامنية.

ويعزو المختصون اسباب تصاعد الحوادث الامنية الى ضعف الخطط الامنية وتداخل الصلاحيات الامنية وسوء توزيع وانتشار القطعات الامنية بالشكل الصحيح الى جانب مشاكل الفساد الاخرى.

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