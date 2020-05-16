فرنسا تسجل 104 وفيات جديدة بكورونا

2020/05/16 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت السلطات الفرنسية، 104 وفيات جديدة بفيروس كورونا.

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