اردوغان‭ ‬يبلغ‭ ‬الكاظمي‭ ‬دعم‭ ‬تركيا‭ ‬ورغبته‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬بغداد‭ ‬

2020/05/16 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الساعدي‭ ‬يباشر‭ ‬قيادته‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭:‬نحتاج‭ ‬دعم‭ ‬التحالف‭ ‬وسنصفي‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬داعش ‭ ‬بغداد‭- ‬عبدالحسين‭ ‬غزال أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬استعداد‭ ‬بلاده‭ ‬لدعم‭ ‬العراق‭ ‬سياسياً‭ ‬وأمنياً‭ ‬واقتصادياً،‭ ‬كاشفاً‭ ‬عن‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬فرصة‭ ‬ممكنة‭.‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬تلقاه‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬من‭ […]

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