2020/05/16 | 00:56 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الساعدي يباشر قيادته جهاز مكافحة الارهاب:نحتاج دعم التحالف وسنصفي ما تبقى من داعش بغداد- عبدالحسين غزال أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الجمعة عن استعداد بلاده لدعم العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً، كاشفاً عن رغبته في زيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يبلغ الكاظمي دعم تركيا ورغبته في زيارة بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اردوغان يبلغ الكاظمي دعم تركيا ورغبته في زيارة بغداد ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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