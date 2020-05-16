دولة صناعية جديدة

2020/05/16 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام في‭ ‬البرامج‭ ‬الحكومية‭ ‬،‭ ‬والأهم‭ ‬منها‭ ‬التصريحات‭ ‬المباشرة‭ ‬والعملية‭ ‬لرؤساء‭ ‬الحكومات‭ ‬،‭ ‬نسمع‭ ‬عن‭ ‬اولويات‭ ‬العمل‭ ‬،‭ ‬كمحاربة‭ ‬الارهاب‭ ‬ومكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬والمتقاعدين‭ ‬وسواها‭ ‬من‭ ‬الاهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬،‭ ‬إلا‭ ‬إنّ‭ ‬أحداً‭ ‬لم‭ ‬يتحدث‭ ‬عن‭ ‬امكانية‭ ‬اعادة‭ ‬الاعتبار‭ ‬للصناعة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬ دول‭ ‬كثيرة‭ ‬غير‭ ‬نفطية‭ ‬وذات‭ ‬امكانات‭ ‬متواضعة‭ […]

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