ترامب يأمل التوصل إلى لقاح قبل نهاية العام والصحة العالمية تتصدى لمرض جديد

2020/05/16 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬جنيف‭ – ‬الزمان‭ – ‬واشنطن‭- ‬مرسي‭ ‬ابو‭ ‬طوق‭ ‬ أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬في‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬لقاح‭ ‬ضد‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجدّ‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭ ‬‮«‬وربما‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬أقرب‮»‬‭.‬ وقال‭ ‬ترامب‭ ‬من‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬‮«‬نعتقد‭ ‬أننا‭ ‬سنحقق‭ ‬نتائج‭ ‬جيدة‭ ‬جدا‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬جدا‮»‬‭.‬ وأضاف‭ ‬‮«‬نأمل‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ (‬لقاح‭) ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ […]

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