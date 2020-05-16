توقيف نجمة تيك توك عربية بسبب فيديو خادش

2020/05/16 | 01:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مباحث الآداب في مصر، الخميس، على فتاة مصرية من مشاهير تطبيق “التيك توك”، وذلك لنشرها مقطعا يحتوي على مضمون يخدش الحياء العام ويخل بالقيم الأسرية، ووفقا لموقع “اليوم السابع”.وكانت مباحث الآداب رصدت عدة فيديوهات للفتاة الشهيرة عبر شبكة التواصل الاجتماعي “تيك توك” ترتدي فيها ملابس فاضحة وتؤدي حركات مثيرة.وتعود الواقعة عندما […]

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