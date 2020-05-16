العراقيون لن يمرروا تجاوزات السعودية من دون رد

2020/05/16 | 01:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثارت اساءة قناة "MBC" السعودية للشهيد القائد أبو مهدي المهندس، موجة احتجاج واسعة وسط العراقيين، واعادت الى اذهانهم المواقف والتحركات والاجراءات وعمو...

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