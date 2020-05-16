لاعب يدعو للبقاء بالمنزل فيما يسهر مع الفتيات بملهى

2020/05/16 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا مورغان جيبس وايت لاعب خط وسط فريق ولفرهامبتون متابعيه عبر تطبيق “إنستغرام”، للالتزام بالعزلة الذاتية، بينما ذهب هو إلى لندن لحضور حفل ساهر، منتهكا بذلك الحجر الصحي.وكتب مورغان منشورا عبر تطبيق “إنستغرام” حث فيه متابعيه على عدم الخروج وتخفيف عمل الخدمة الصحية، لكنه تصرف بشكل مختلف قليلا.فقد ظهر اللاعب مع أصدقائه في […]

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