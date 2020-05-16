السعودية: حظر تجول كامل في العيد

2020/05/16 | 01:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المملكة العربية السعودية الثلاثاء استمرار جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورنا المستجد، حتى نهاية شهر رمضان ومنع التجول الكامل خلال الفترة من 23 وحتى 27 أيار الجاري.ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر في وزارة الداخلية قوله أنه تقرر في الفترة من يوم الخميس 14 أيار و حتى نهاية الجمعة 22 من […]

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