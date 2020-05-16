شاهد : وفاة محام أردني أثناء بث على الفيسبوك

2020/05/16 | 01:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي المحامي الأردني، أكرم هيلات، أثناء بث مباشر له عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك.ووثق مقطع فيديو، لحظة وفاة هيلات، أثناء بث مباشر للحديث في آخر مستجدات المحامين في الأردن، خلال الأزمة التي تشهدها البلاد.

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