تركيا تعلن حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام

2020/05/16 | 01:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت تركيا، تطبيق حظر تجول في 15 ولاية لمدة 4 أيام.

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