حصيلة كورونا عالميا.. 4.5 ملايين إصابة بالفيروس المستجد

2020/05/16 | 01:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبّب فيروس كورونا المستجدّ بوفاة 305,424 شخصاً في العالم على الأقلّ منذ ظهوره في ديسمبر في الصين في حين تجاوزت الإصابات 4.5 ملايين حالة، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية الجمعة. وسُجّلت رسميّاً 4,503,811 إصابة على الأقلّ بالفيروس في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء انتشار وباء كوفيد-19.غير أنّ هذه الأرقام لا تعكس إلّا جزءاً من عدد الإصابات الفعلي، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصاً لكشف الإصابة إلا للحالات التي تتطلّب نقل المصابين إلى المستشفى.وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 1,571,100 شخص حتى اليوم.

وسجّلت الولايات المتحدة منذ إعلان أوّل وفاة على ارتباط بفيروس كورونا المستجدّ على أراضيها في بداية فبراير، أعلى حصيلة إجماليّة في العالم سواء للوفيات أو للإصابات، مع بلوغها 86,851 وفاة من أصل 1,432,045 إصابة.



وأعلِن تعافي 246,414 شخصاً على الأقلّ.

والدول الأكثر تضرّراً جرّاء الوباء بعد الولايات المتحدة هي المملكة المتحدة ثم إيطاليا وفرنسا وإسبانيا.بين الدول الأكثر تضرّراً، سجّلت بلجيكا أعلى عدد وفيّات مقارنة بعدد السكّان، مع 77 وفاة لكلّ 100 ألف شخص، تليها إسبانيا (59) ثم إيطاليا (52) والمملكة المتحدة (50) وفرنسا (42).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 4633 وفاة و82,933 إصابة (أربع إصابات جديدة بين الخميس والجمعة، ولا وفيات جديدة)، بينما تعافى 78,209 أشخاص.

وبلغت الحصيلة في أوروبا الجمعة 164,137 وفاة من أصل 1,848,598 إصابة، فيما سجلت الولايات المتحدة وكندا 92,386 وفاة من أصل 1,504,523 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 25,690 وفاة من أصل 454,107 إصابات، وآسيا 11,696 وفاة (336,428 إصابة)، والشرق الأوسط 7,983 وفاة (262,778 إصابة)، وإفريقيا 2,601 وفاة (76,941 إصابة)، وأوقيانيا 126 وفاة من أصل 8363 إصابة.

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

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