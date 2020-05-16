القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 3 ) - أحمد صبحى منصور

2020/05/16 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور سادسا : الاستكبار بين الغرور والاستكبار في ثقافتنا لا نرى فارقا بين الغرور والاستكبار والتكبر .



هناك فارق بينهما في القرآن الكريم .



الغرور في اللسان القرآنى هو الخداع .



نعطى بعض أمثلة .1 ـ الشيطان غرّ أي خدع آدم وزوجه ، قال جل وعلا : ( فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا ......





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