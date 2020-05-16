القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 3 ) - أحمد صبحى منصور


القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 3 ) - أحمد صبحى منصور
2020/05/16 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور سادسا : الاستكبار بين الغرور والاستكبار في ثقافتنا لا نرى فارقا بين الغرور والاستكبار والتكبر .

هناك فارق بينهما في القرآن الكريم .

الغرور في اللسان القرآنى هو الخداع .

نعطى بعض أمثلة .1 ـ الشيطان غرّ أي خدع آدم وزوجه ، قال جل وعلا : ( فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 3 ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 3 ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links