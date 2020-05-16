القاموس القرآنى : ( كبر ) ومشتقاته ( 3 ) - أحمد صبحى منصور

#أحمد_صبحى_منصور سادسا : الاستكبار بين الغرور والاستكبار في ثقافتنا لا نرى فارقا بين الغرور والاستكبار والتكبر .
هناك فارق بينهما في القرآن الكريم .
الغرور في اللسان القرآنى هو الخداع .
نعطى بعض أمثلة .1 ـ الشيطان غرّ أي خدع آدم وزوجه ، قال جل وعلا : ( فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا ......
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