استشهاد منتسب وإصابة آخر بتعرض إرهابي جنوبي صلاح الدين

2020/05/16 | 01:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استشهاد منتسب وإصابة آخر بتعرض إرهابي بإطلاق نار جنوبي محافظة صلاح الدين.

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