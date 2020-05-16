2020/05/16 | 02:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت السلطات الأميركية اتهامات تتعلق بـ "الإرهاب" لرجل في ولاية ميشيغان بعد أن أطلق تهديدات بالقتل ضد حاكمة الولاية الديمقراطية غريتشين ويتمان والمدعية العامة دانا نيسل على خلفية القيود المفروضة في الولاية بسبب فيروس كورونا المستجد.

ويواجه روبرت سينكلير تيش (32 عاما) وهو من مدينة ديترويت، عاصمة الولاية، عقوبة السجن 20 عاما بعد أن أرسل رسالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 14 أبريل الماضي لأحد أصدقائه اعتبرت أنها تحمل تهديدا بالقتل، ثم ألقي القبض عليه في اليوم ذاته.

وقال كيم ورثي، المدعي في مقاطعة واين "نحن نتفهم أن هذه الأوقات يمكن أن تكون مرهقة ومزعجة لكثير من الناس، لكننا لن نتسامح مع التهديدات ضد أي موظف عمومي".

وتواجه حاكمة الولاية تظاهرات غاضبة دعاوى قضائية إزاء قرارات اتخذتها لإبقاء السكان في المنازل.

وخرجت تظاهرة أمام مبنى الكابيتول في ديترويت الخميس، من قبل مجموعة تطلق على نفسها "ميشيغان متحدة من أجل الحرية".

وقال موقع ميترو تايمز إن مجموعات خاصة على موقع فيسبوك امتلأت مشاركاتها بالهجوم على الحاكمة، وقد انطوى بعضها على الدعوة للاعتداء عليها.

وكانت ميشيغان ضمن ولايات انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حكامها نظرا للقيود على الحركة المفروضة فيها مع اتجاه البلاد لإعادة فتح اقتصادها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا الجديدة ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل تسجل حصيلة قياسية بإصابات كورونا الجديدة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).