بالصور.. الحشد يعزي باستشهاد 4 من مقاتليه في ديالى

2020/05/16 | 02:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزّت هيئة الحشد الشعبي بارتقاء ثلة من المقاتلين الابطال في اللواء 23 بالحشد الشعبي اثناء احباطهم هجوما لفلول “داعش” الإرهابي شمال ديالى....

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