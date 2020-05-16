2020/05/16 | 02:11 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قافلة مساعدات من الزبير إلى قواطع جرف النصر والنخيب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 02:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قافلة مساعدات من الزبير إلى قواطع جرف النصر والنخيب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قافلة مساعدات من الزبير إلى قواطع جرف النصر والنخيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).