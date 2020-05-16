سلطة الطيران المدني تصدر توضيحاً بشأن عودة العراقيين من دول الخليج

2020/05/16 | 02:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم السبت، توضيحا بشأن عودة العراقيين العالقين من دول الخليج.

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