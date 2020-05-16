حصيلة ليلة ساخنة في العراق.. الهاشمي

2020/05/16 | 03:21 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير ليلة دامية أخرى شهدتها البلاد في سلسلة من الهجمات الليلية التي شنها تنظيم "داعش" في عدد من مدن البلاد.

شهدت البلاد سلسلة هجمات جديدة أسفرت عن مقتل وإصابة 17 شخصًا غالبيتهم من الحشد الشعبي

وأسفرت الهجمات التي وقعت مساء الجمعة وفجر السبت 15 - 16 آيار/مايو، عن مقتل وإصابة نحو 17 شخصًا غالبيتهم من عناصر الحشد الشعبي.

الهجوم الأعنف وقع في محافظة ديالى، التي تشهد أيامًا ساخنة، إذ أعلنت مديرية الإعلام في الحشد الشعبي "استشهاد 4 مقاتلين في اللواء 23 ضمن الحشد الشعبي وإصابة 6 آخرين في تصد لهجوم إرهابي في قرية الميتة بناحية العظيم شمالي ديالى".

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ليلة دامية في 3 مدن عراقية

ونعت المديرية، المقاتلين الأربعة وهم: علاء التميمي، جعفر العنبكي، أحمد العنبكي ووسام العجيمي.

فيما أعلنت في بيان آخر، مقتل اثنين من مقاتلي لواء "نداء ديالى"، بصد هجوم للتنظيم تصدت شمالي قضاء المقدادية في محافظة ديالى أيضًا.

بدورها، ذكرت خلية الإعلام الأمني تفاصيل أكثر عن الهجوم الثاني، مشيرة إلى أن عناصر من التنظيم "تعرضوا على نقطة أمنية تابعة إلى الفوج الخامس/ لواء نداء ديالى/ حشد عشائري في قضاء المقدادية، بين قرية شاقراق وقرية جقجق وأدى الحادث إلى استشهاد مواطن ومنتسب، وتم إخلائهما إلى مستسفى المقدادية العام".

إلى كركوك، استهدفت مجموعة من عناصر "داعش" نقطة مشتركة للشرطة الاتحادية بالفوج الثالث في اللواء السادس ضمن الفرقة السادسة، في نقطة تفتيش "يايجي" التابعة لمركز قضاء الدبس بمحافظة كركوك، مما أدى إلى جرح منتسب من الشرطة المحلية، وفق بيان للإعلام الأمني.

لكن ضابطًا في الشرطة، قال لـ"الترا عراق"، إن الهجوم شمل إطلاق نار من أسلحة كاتمة للصوت، ما أسفر عن مقتل المفوض أركان محمد.

أما في صلاح الدين، فقد تعرضت نقطة تفتيش "الشيخ إبراهيم" في قضاء الدجيل جنوبي محافظة صلاح الدين، إلى إطلاق نار ما أدى إلى "استشهاد منتسب وجرح آخر، وقد تم الرد على مصادر النيران"، بحسب خلية الإعلام الأمني.

بابل كان لها نصيب من الأحداث أيضًا، إذ أعلنت هيئة الحشد الشعبي إصابة أحد عناصر تنظيم "داعش" بكمين ناجح في منطقة الفارسية شمالي ناحية جرف الصخر.

قال الهاشمي إن التنظيم "لن يستطيع احتلال شبر من العراق وسيهزم على يد الساعدي"

وفي تعليق على الهجمات، قال الخبير الأمني هشام الهاشمي، في تدوينة له، فجر السبت، إن "كوكبة جديدة من غيارى اللواء 23 في قوات الحشد الشعبي استشهدوا وأصيبوا، ـثناء تصديهم لهجوم داعشي غادر في منطقة حاوي العظيم في محافظة ديالى".

وأضاف، "داعش لم تتعظ من دروس الماضي، ولن تستطيع أن تحتل شبرًا من أرض العراق، عمليات غادرة تستغل الفوضى، أبشركم بالهزيمة جاءكم عبد الوهاب الساعدي ورجاله".

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