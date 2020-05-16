300 مليون لقاح لكورونا بحلول يناير في الولايات المتحدة

2020/05/16 | 04:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر الجمعة سعي الحكومة الأميركية بالتعاون مع البنتاغون إلى إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بحلول شهر يناير المقبل.

وقال الوزير في تصريحات أوردها موقع الوزارة: "سنقدم بحلول نهاية هذا العام لقاحا واسع النطاق لعلاج الشعب الأميركي وشركائنا في الخارج".

وقال جوناثان راث هوفمان، مساعد وزير الدفاع للشؤون العامة في مؤتمر صحفي بالبنتاغون إن الهدف هو إنتاج حوالي 300 مليون لقاح بحلول يناير، مشيرا إلى أن الهدف يتضمن العمل المشترك للحكومة الأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن الجمعة عن أمله في التوصل إلى لقاح ضد الفيروس بحلول نهاية العام "وربما في وقت أقرب"، وقال من البيت الأبيض: "نعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة جدا بشكل سريع جدا".

وتعتبر هذه المرة الثانية، التي يؤكد فيها ترامب على موعد اللقاح، بعد تغريدة نشرها الخميس أشاد فيها بالإجراءات التي اتخذتها بعض الولايات الأميركية فيما يتعلق بعودة الحياة الاقتصادية.

وأعلن ترامب خلال الخطاب عن شراكة بين القطاع العام والخاص لتطوير اللقاح المنتظر لمجابهة الفيروس، تحت اسم "عملية الالتواء السريع".

ووصف ترامب المشروع بأنه "محاولة لم تشهدها البلاد منذ مشروع مانهاتن (النووي)، لم ير أحد شيئا مثل ما نفعله الآن داخل بلادنا منذ الحرب العالمية الثانية".

وأعلنت الولايات المتحدة عن أكثر من 85 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما قاربت الإصابات حاجز المليون ونصف، حتى مساء الجمعة.

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