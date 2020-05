فيسبوك تعلن استحواذ تطبيق شهير للصور

2020/05/16 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة سوني اليابانية في بيان جديد لها على إطلاق PS5 خلال موسم العطلات هذا العام، كما خطط له.

وأقرت الشركة بوجود مشاكل عرقلت عملية تطوير منصة PS5 بسبب كوفيد-19، إلا أنها لن تمنع وصول الأجهزة إلى السوق في الموعد المحدد، بحسب موقع BGR.

ولم تعلن سوني حتى الآن عن سعر الجهاز الذي سيكشف رسميا في 2 يونيو، فيما تم تسريب معلومات عن سعر ذراع التحكم الجديد الذي يدعى DualSense.

ومن المتوقع أن يبلغ سعر ذراع التحكم اللاسلكي نحو 60 دولار أميركي، بحسب صاحب التسريب IronmanPS5@.

DualSense will be sold separately on November 20, 2020 and will be available in North America, Canada, Europe and the United Kingdom at a recommended retail price (RRP) of US$59.99, CAN$59.99, €59.99 and £54.99 pic.twitter.com/7OaDSgWZaV— Iron Man (@IronManPS5) May 13, 2020

وقال موقع BGR، إنه يصعب تحديد سعر ذراع التحكم في هذا الوقت، إلا أن السعر المسرب يبدو معقولا بالنسبة لجهاز جديد منتظر مثل PS5.

وسيحتوي الذراع الجديد على بطاريات قابلة للشحن وهي ميزة غير مسبوقة، وميكروفون داخلي للدردشة، بالإضافة إلى نفس خصائص الذراع القديم المسمى DualShock 4.

وكان تسريب آخر قد قال إن ذراع PS5 سيكون متوفرا بداية من 20 نوفمبر القادم، أي في الموعد المقرر لإطلاق منصة الألعاب الجديدة.

يذكر أن تسريبات ظهرت في أواخر عام 2019، ادعت أن الجهاز الجديد سيبلغ سعره نحو 500 دولار.

