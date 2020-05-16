ما الشروط المطلوبة لسفر العراقيين الى تركيا؟.. اليكم التفاصيل

2020/05/16 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت السفارة التركية في بغداد، تعليمات للحصول على تأشيرة للسفر من العراق الى تركيا....

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