2020/05/16 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لیس غریباً ان تنعت قناة ام بی سي السعودیة المسیئة للمبادئ والاعراف الاخلاقیة العربیة والاسلامیة الشهید المجاهد ابو مهدی المهندس "بالارهابي ".ذلك لان...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قناه العهر و قاده النصر) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قناه العهر و قاده النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).