العراق: شهداء وجرحى بهجوم ارهابي في صلاح الدين

2020/05/16 | 07:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني العراقية، عن استشهاد شرطي واصابة اخر بهجوم مسلح لتنظيم داعش في صلاح الدين....

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