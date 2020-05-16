«الجولاني عدو كلمة الله أكبر»… غضب شعبي من إهانة “تحرير الشام” لمؤذن مسجد (صور)

2020/05/16 | 07:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أغضبت صور تظهر إهانة عنصر في #هيئة_تحرير_الشام لمؤذن مسجد في محافظة #إدلب غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذكّرت المتابعين بمشاهد تعامل قوات الأمن السورية مع المتظاهرين والمعارضين لحكم الرئيس بشار الأسد.وكتب “ثائر الزعزوع” في…

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