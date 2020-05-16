مجهولون يقتلون مدنيين بهجوم مسلح في البصرة

2020/05/16 | 07:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم السبت بمقتل مدنيين اثنين بهجوم مسلح استهدفهما في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه في وقت متأخر من ليلة امس في قضاء الهارثة -قرب مجسر الحشد الشعبي وقع حادث قتل لكل من المدعو (م، ش، خ، ح) ، تولد ١٩٨٢ ، كاسب ، يسكن منطقة "ابو صخير"، و (ك، م، ح، ع) ، تولد ١٩٨٥ ، عمله كاسب ، يسكن المنطقة ذاتها ، اثناء استقلالهما لعجلة نوع تويوتا -سيدان ، بعد متابعتهم من قبل أشخاص مجهولين يستقلون عجلة نوع تويوتا -بيك آب ، مجهولة اللوحات".

واضاف المصدر ان حادث القتل وقع بسبب خلاف عشائري قديم، مشيرا الى انه تم نقل الجثتين الى الطب العدلي.

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