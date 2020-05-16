الصحة العالمية تطرح حلا للحد من ارتفاع معدل الاصابات بكورونا في العراق

2020/05/16 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت منظمة الصحة العالمية، السبت، أن فرض حظر التجوال وحجر المناطق في العراق سيساهم بانخفاض معدل الإصابة فيروس كورونا.

وقال ممثل المنظمة في العراق ادهم إسماعيل لـ"شفق نيوز"، إن "الحكومة العراقية ستقوم بإجراء حظر التجوال في نهاية شهر رمضان، بالإضافة إلى عزل وحجر بعض المناطق في العاصمة بغداد والبصرة التي يتكاثر فيها عدد الإصابات بفيروس كورونا".

وأضاف أن "الكوادر الطبية في وزارة الصحة ستقوم بأجراء مسح ميداني للمناطق التي سيتم عزلها إثناء حظر التجوال"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات ستساهم بانخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا في العراق".

وبين إسماعيل، أن "الأفراح ومجالس الأعزاء والتجمعات التي نسمع عنها ساهمت بارتفاع معدل الإصابات بالفيروس"، منوها إلى أنه "نحتاج إلى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية التي تصدر عن الحكومة العراقية".

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