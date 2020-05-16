وزير المالية الجديد يعلن موقفا من رواتب اقليم كوردستان

2020/05/16 | 08:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تعهد علي عبد الامير علاوي وزير المالية في الحكومة الاتحادية يوم السبت بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والعاملين في القطاع العام في اقليم كوردستان.

وقال في تغريدة مقتضبة نشرها على صفحته في "تويتر" فجر اليوم ان "رواتب اهلنا في كوردستان أمانة في أعناقنا".

واضاف قائلا "لن نكون سبباً في جوع أهلنا هناك".

وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قررت في منتصف شهر نيسان المنصرم وقف صرف رواتب موظفي إقليم كوردستان بداعي أن الإقليم لم يف بإلتزاماته النفطية.

وأثار قطع رواتب موظفي الإقليم انتقادات واسعة داخل الإقليم وخارجه، حيث اعتبر مراقبون بأن هذا القرار يأتي في إطار الضغوط السياسية اثناء سعي رئيس مجلس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي لتشكيل حكومته.

يشار الى ان حكومة الاقليم كانت قد ارسلت وفودا مؤخرا الى العاصمة بغداد اجرت عبرها حوارات ثنائية حول مسألة الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة العامة وتسليم ايرادات النفط المصدر من الاقليم وفق الاتفاق المبرم بين الجانبين في عام 2019.

ومن المقرر ان يزور وفد جديد من حكومة الاقليم في المستقبل القريب بغداد لتسوية قضيتي الرواتب والنفط بحسب ما اعلنه المتحدث باسم حكومة كوردستان جوتيار عادل الاربعاء الماضي اذ قال ان الاقليم مستعد لتسليم 250 الف برميل من النفط يوميا وايداع ايراداتها في خزينة الدولة العراقية.

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