تعقيم كاتدرائية القديس بطرس بالفاتيكان تمهيداً لإعادة فتحها

2020/05/16 | 08:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الفاتيكان عملية واسعة لتعقيم كاتدرائية القديس بطرس تحضيراً لإقامة القداديس بحضور المصلين بعد فترة إغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وقامت مجموعة من العمال يرتدون بدلات واقية ونظارات بتعقيم مذبح الكنيسة الشهيرة، ورش الدرابزينات وتنظيف الأرضية الرخامية بالكامل.ومن المنتظر أن تُفتح أبواب الكاتدرائية للقداديس والمصلين بدءاً من الإثنين القادم في وجود أجهزة […]

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