2020/05/16 | 08:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الاعلام الامني:استشهاد ثلاثة مِن مقاتلي الحشد الشعبي وجرح اثنين اخرين، بمنطقة حاوي العظيم في ديالى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 08:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الاعلام الامني:استشهاد ثلاثة مِن مقاتلي الحشد الشعبي وجرح اثنين اخرين، بمنطقة حاوي العظيم في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الاعلام الامني:استشهاد ثلاثة مِن مقاتلي الحشد الشعبي وجرح اثنين اخرين، بمنطقة حاوي العظيم في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).