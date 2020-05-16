في الطريق الى المقهى - اسماعيل شاكر الرفاعي

2020/05/16 | 08:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#اسماعيل_شاكر_الرفاعي في زمن المقاهي المغلقة تنتشر على شواطئ القلوب مقاهمن النوع التي يحبها العشاق أمثالي .



دخلت مقهاي المفضلة وابتعت شاياً ودخاناً وآهات لقلبي المجروح ...



في الطريق الى مقهاي المفضلة رأيت الشارع مكتضاً بصيادين .



خلق كثير يتدافعون وتتدافع معهم ألسنتهم وبنادقهم .كان الطريق الى مقهاي عامراً بكوزموبوليتية عجيبة : تتجاور فيها اللغات والسحنات الزاحفة من شتى بقاع المعمو ......





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