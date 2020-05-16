مصدر امني لـ “العهد نيوز”: هجوم لداعش غربي كركوك يسفر عن استشهاد شرطي

2020/05/16 | 08:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اسفر هجوم لعصابات داعش الارهابية على نقطة تفتيش في ناحية يايجي (قرب قرية قزليار)، غربي كركوك، عن استشهاد شرطي .وقال مصدر امني لـ “العهد نيوز”، ان “الهجوم اسفر عن استشهاد شرطي، مشيرا الى، هجوم اخر قام به الدواعش بقذائف (ا ربي 7)، على نقطة تفتيش أخرى تابعة لمركز شرطة الماحوز بقضاء […]

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