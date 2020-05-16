2020/05/16 | 08:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقوق الإنسان في البصرة تطالب حكومة الكاظمي بمطالب "إستراتيجية" هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/16 | 08:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان في البصرة تطالب حكومة الكاظمي بمطالب "إستراتيجية") نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حقوق الإنسان في البصرة تطالب حكومة الكاظمي بمطالب "إستراتيجية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).