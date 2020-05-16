موظفو تويتر لن يعودوا إلى مكاتبهم حتى بعد انتهاء وباء كورونا

2020/05/16 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت تقارير اعلامية، ان الرئيس التنفيذي لشركة تويتر جاك دورسي اخبر موظفي الشركة، أنه سيسمح لهم بالعمل من المنزل بشكل دائم حتى بعد انتهاء وباء كورونا، عدا بعض الوظائف التي تتطلب وجودا فعليا، مثل صيانة الخوادم، حيث ستتطلب من الموظفين القدوم”.وتأتي سياسة تويتر الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه الشركات في جميع أنحاء البلاد […]

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