2020/05/16 | 08:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت سلطة الطيران المدني العراقي، السبت، منح أي موافقات لاستئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق.وذكر بيان للسلطة، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه: “تود سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام وخصوصاً مواطنيننا العالقين في دول الخارج بأنها تبذل جهود ومساعي كبيرة مع الجهات المعنية من أجل عودتهم إلى بلدهم بالسرعة الممكنة”.وأضاف: “وفي الوقت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سلطة الطيران المدني تنفي منح موافقات لاستئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سلطة الطيران المدني تنفي منح موافقات لاستئناف رحلاتها المنتظمة إلى العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).