إصدار تجريبي لواتساب يوفر غرف محادثة

2020/05/16 | 09:02 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باتت غرف المحادثة في تطبيق واتساب متاحة امام مستخدمين محددين ولكن بشكل تجريبي

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