2020/05/16 | 09:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مشاهد يندر رؤيتها، اصبح الحساب الرسمي لمدير المرور العامة اللواء زهير الخفاجي خلال الساعات والأيام الماضية، محور حديث وانتقاد وغضب لعدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، بسبب نوع المنشورات التي امتلأ فيها حسابه الرسمي على الفيسبوك والتي لاتتوائم مع ضابط كبير يدير أهم المؤسسات الامنية ضمن وزارة الداخلية.ومنذ أيام، يتناقل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير المرور العامة في “دائرة الشبهة”: منشورات طائفية وتحريض على المتظاهرين.. وتبرير “يثير استفزاز المتابعين”) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مدير المرور العامة في “دائرة الشبهة”: منشورات طائفية وتحريض على المتظاهرين.. وتبرير “يثير استفزاز المتابعين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).