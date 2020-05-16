2020/05/16 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال اجتماع افتراضي عبر تطبيق zoom مع 50 دولة هجرة العمالة الاجنبية بعد جائحة كورونا وخاصة من العراق.بينما انهت محافظة صلاح الدين معاملات الشمول باعانات الرعاية الاجتماعية لـ 2121 مستحقا.وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة رائد جبار باهض، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “الاجتماع […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تعقد اجتماعاً الكترونياً مع 50 دولة لمناقشة هجرة العمالة الاجنبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تعقد اجتماعاً الكترونياً مع 50 دولة لمناقشة هجرة العمالة الاجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).