القانونية النيابية: صعوبة اكتمال ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات

2020/05/16 | 09:09 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت اللجنة القانونية النيابية، يوم الجمعة، عن صعوبة اكتمال ملف الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، فيما أكدت أن الخلافات السياسية والفنية على الملف تعرقل تشريع القانون.وقال عضو اللجنة حسين العقابي، في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “هناك صعوبة ومشكلة في تشريع قانون الانتخابات”، مبينا أن “القانون لا يشرع ولا يعد جائزا إلا باكتمال ملف […]

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