الاعلان عن وقوع ترامبضحية “ابتزاز”.. إما دفع الفدية أو نشر محتوى قد يضر بمستقبله!

2020/05/16 | 09:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أصدرت مؤسسة إجرامية معروفة مجموعة كبيرة من الملفات المسروقة، وهددت بنشر ملفات “سيئة” عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هو لم يدفع فدية مالية قدرها 42 مليون دولار.وتدعي العصابة الإجرامية الإلكترونية أنها اخترقت شركة محاماة كبرى وستنشر معلومات سيئة عن الرئيس دونالد ترامب، إذا لم تحصل على فدية قدرها 42 مليون […]

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