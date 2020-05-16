انفجار ضخم يضرب كليّة المدفعيّة غرب مدينة حلب

2020/05/16 | 09:18 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرب انفجار «ضخم» مبنى كليّة المدفعيّة في منطقة الراموسة الواقعة جنوب غرب مدينة #حلب، حيث أشار ناشطون إلى احتماليّة هجوم من قبل القوّات الإسرائيلية على مواقع عسكريّة في المدينة.وأفادت مصادر محليّة بسماع دوي انفجار…

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